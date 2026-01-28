Messina tre cacciatori morti in un boco | corpi crivellati da colpi di pistola ipotesi choc

Questa mattina a Montagnareale, nel Messinese, sono stati trovati i corpi di tre uomini uccisi con diversi colpi di pistola. I cadaveri sono stati scoperti in un bosco e mostrano evidenti segni di sparatoria. La scena sembra lasciar supporre un episodio di violenza brutale, ancora avvolto nel mistero. Le forze dell’ordine stanno indagando per capire cosa sia successo e chi possa aver compiuto questo gesto.

Terrificante scoperta nel Messinese: i corpi di tre uomini crivellati di colpi di pistola sono stati ritrovati nella zona di Montagnareale, un piccolissimo comune sui Nebrodi settentrionali, che dista una decina di minuti in auto da Patti. Le tre vittime sono tutte incensurate e non si esclude alcuna pista. Si potrebbe trattare di un duplice omicidio e di un suicidio. Ma gli inquirenti non escludono che a sparare possa essere stato un quarto uomo. I cadaveri sono stati rinvenuti in un' area boschiva dopo una segnalazione al 112: si tratterebbe di tre cacciatori, che erano usciti di casa all'alba di oggi per una battuta di caccia. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

Tre uomini sono stati trovati morti in un'area boschiva di Montagnareale, in provincia di Messina.

Questa mattina, tre uomini sono usciti per una battuta di caccia a Montagnareale, nel Messinese, e non sono più tornati.

