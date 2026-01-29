A San Pier Niceto, i residenti sono sotto shock. I corpi di Giuseppe e Devis Pino sono stati trovati ieri nel bosco, entrambi crivellati di colpi. I fratelli, molto noti in paese, gestivano insieme una ditta edile. Ora le autorità indagano per capire cosa sia successo e chi possa aver fatto del male a due persone così conosciute e amate.

Giuseppe e Devis Pino erano due fratelli molto uniti anche nella professione, la ditta edile individuale intestata al più grande. Entrambi erano sposati con figli. Provenienti da una famiglia molto apprezzata, sono sempre stati due grandi e seri lavoratori sin da giovanissimi. Legati al movimento religioso dei testimoni di Geova, hanno sempre mantenuto un profilo discreto e riservato,. Anche se non erano soliti partecipare alle iniziative organizzate in paese erano comunque ben integrati nel contesto sociale. A chiarire il mistero dovranno quindi essere gli inquirenti. I carabinieri sino a tarda notte hanno ascoltato incaserma a Patti una persona che normalmente andava a caccia con Antonio Gatani, una delle tre persone trovate morte nel bosco vicino Montagnareale. 🔗 Leggi su Feedpress.me

© Feedpress.me - Crivellati di colpi nei boschi, sgomento a San Pier Niceto per la fine dei fatelli Pino

Approfondimenti su San Pier Niceto Crime

Questa mattina, i carabinieri hanno scoperto i corpi di tre cacciatori nel bosco di Montagnareale, nei Nebrodi.

Questa mattina, tre uomini sono usciti per una battuta di caccia a Montagnareale, nel Messinese, e non sono più tornati.

Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati.

Ultime notizie su San Pier Niceto Crime

Argomenti discussi: Messina, trovati tre cadaveri crivellati di colpi nel bosco di Montagnareale: indagini in corso; Messina, 3 cadaveri crivellati di colpi trovati in bosco Montagnareale; Comunicazione Italiana; Tre cacciatori trovati morti in un bosco nel Messinese: uccisi a colpi di arma da fuoco.

Messina, orrore nei boschi di Montagnareale: rinvenuti tre cadaveri crivellati di colpiCadaveri crivellati di colpi a Messina: tre uomini trovati senza vita nei boschi di Montagnareale, indagini a tutto campo. notizie.it

Crivellati di colpi nei boschi, sgomento a San Pier Niceto per la fine dei fatelli PinoI loro corpi senza vita sono stati trovati ieri pomeriggio insieme con quello dell'82enne Antonino Gatani. Secondo alcune indiscrezioni, quest'ultimo non conosceva Giuseppe e Devis ... gazzettadelsud.it

ASD San Pier Niceto - La Cantera Futbol Domenica 25 Gennaio alle ore 15:00 Campo Sportivo Comunale di San Pier Niceto Forza Samperi #nicetotv #sanpierniceto #forzasamperi #asdsanpierniceto #nuisemuusamperi - facebook.com facebook