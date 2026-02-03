Caccia al tesoro italiano | i Btp a 15 anni sbancano i mercati l’Italietta inaffidabile non c’è più

L’Italia sorprende ancora i mercati. I titoli di stato a 15 anni hanno fatto registrare un vero e proprio exploit, attirando investitori stranieri e facendo impennare i loro rendimenti. La fiducia nel Paese sembra tornata, almeno nel settore della finanza pubblica, dove fino a poco tempo fa si temeva il peggio. La partita con Germania e Francia si gioca ora sui mercati, e i risultati sembrano dare ragione a chi, come il ministro dell’Economia Giancarlo Giorgetti, aveva puntato sui Btp tricolore già dall’inizio del governo Meloni.

Chi avrebbe mai immaginato che l’Italia, che rischia di non andare ai Mondiali nel calcio, nella grande finanza pubblica avrebbe messo sotto gli squadroni di Germania e Francia? Nessuno, o forse solo il ministro dell’Economia Giancarlo Giorgetti, che sui Btp “tricolore” aveva scommesso fin dall’indomani dell’inizio del governo Meloni. L’offerta, in tre anni e mezzo, è stata torrenziale, grazie alla richiesta del mercato, che fin dall’inizio aveva scommesso sulla stabilità politica e contabile dell’Italia. Oggi un nuovo record segnala la credibilità della nostra economia sugli scenari internazionali. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it © Secoloditalia.it - Caccia al “tesoro” italiano: i Btp a 15 anni sbancano i mercati, l’Italietta inaffidabile non c’è più Approfondimenti su Btp Italia Nuovo Btp 15 anni, il Tesoro lancia il titolo con scadenza 1° ottobre 2041 Il Tesoro ha ufficialmente lanciato un nuovo Btp a 15 anni, con scadenza prevista per il primo ottobre 2041. Tre anni fa la cattura di Matteo Messina Denaro. Le indagini continuano, è caccia al suo tesoro Da tre anni, le indagini sulla figura di Matteo Messina Denaro proseguono, mantenendo alta l’attenzione sulla sua figura e sulle eventuali implicazioni. Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Ultime notizie su Btp Italia Argomenti discussi: Zone umide, Italia quarta in Europa con 63 siti di importanza internazionale; Banff Italia 2026, il cinema dell’avventura torna a viaggiare: si parte da Milano; One Team: a Scalo Milano Outlet & More l’evento che ha dato ufficialmente il via al progetto di Euroleague; La situazione a Gaza: gli aggiornamenti di EMERGENCY. Al via la caccia ai tesori arancioni del Touring club italianoArezzo, 3 ottobre 2025 – Il Touring Club Italiano invita tutti alla Caccia ai Tesori Arancioni domenica 5 ottobre, la più grande caccia al tesoro d’Italia, aperta ad adulti e bambini in cento borghi ... lanazione.it Come partecipare alla caccia al tesoroL’iniziativa è aperta a tutti, adulti e bambini. Basta andare sul sito della Caccia ai tesori arancioni, scegliere il borgo e iscriversi. Registrando la squadra si effettua una piccola donazione, che ... ilrestodelcarlino.it Alla ricerca del tesoro dei pirati - Caccia al tesoro per bambini Museo del Mare del Magazzino 26, Porto Vecchio - Porto Vivo Domenica 8 febbraio 2026, ore 11.00 Durata: 90 minuti Costo dell’attività: € 10 a bambino Età consigliata: 6–11 anni Il - facebook.com facebook

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.