Nuovo Btp 15 anni il Tesoro lancia il titolo con scadenza 1° ottobre 2041

Il Tesoro ha ufficialmente lanciato un nuovo Btp a 15 anni, con scadenza prevista per il primo ottobre 2041. Il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha comunicato l’emissione, che si aggiunge agli strumenti già in circolazione. La decisione mira a raccogliere fondi e gestire il debito pubblico, offrendo ai risparmiatori un’opportunità di investimento a lungo termine. La richiesta di titoli di questo tipo resta alta tra investitori e istituzioni.

Il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha annunciato l’immissione di un nuovo Btp a 15 anni. La scadenza è fissata al 1° ottobre 2041. Il mandato è stato affidato a Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA, BofA Securities Europe S.A., Citibank Europe Plc, Deutsche Bank A.G., Goldman Sachs Bank Europe SE e J.P. Morgan SE. Come si legge, la transazione sarà effettuata nel “prossimo futuro”, in relazione alle condizioni di mercato. Emissione nuovo Btp 15 anni. Il Tesoro ha dato mandato per il collocamento sindacato di un nuovo benchmark a 15 anni Btp, con scadenza 1° ottobre 2041. L’emissione è stata affidata a: Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA;. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

Il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha annunciato l’emissione di un nuovo Btp a 7 anni e la riapertura del Btp Green con scadenza 30 aprile 2046.

