Burnley molto lontano dall’essere competitivo

Questa mattina, Scott Parker si presenta in conferenza stampa con il volto teso. Il tecnico del Burnley ammette che la squadra è ancora molto lontana dall’essere competitiva e che la sconfitta contro il Sunderland, la quindicesima di fila in Premier League, pesa come un macigno. Parker spiega che i risultati negativi mettono a dura prova il morale del gruppo e che ci vorrà tempo per cambiare rotta. La squadra si prepara ora alla prossima sfida, consapevole di dover alzare il livello se vuole evitare di scivolare sempre più in basso in classifica.

2026-02-03 00:55:00 Breaking news: L’allenatore del Burnley, Scott Parker, era scoraggiato dopo che la pesante sconfitta a Sunderland ha portato a 15 partite di Premier League senza vittorie. I Clarets non hanno tirato in porta per la quarta volta in questa stagione e sono ora a 11 punti dalla salvezza. Il Burnley ha subito sei gol nei primi 10 minuti delle partite di Premier League in questa stagione, più di ogni altra squadra, e Parker era furioso per la loro debole prestazione. Il Burnley non vince in Premier League da 15 partite dopo la sconfitta per 3-0 in casa del Sunderland. La squadra di Scott Parker è a nove punti dalla salvezza al 19° posto, con l’ultima vittoria in campionato arrivata a fine ottobre contro i Wolves, fanalino di coda.🔗 Leggi su Justcalcio.com

Approfondimenti su Burnley Sunderland

Roger Federer ha recentemente dichiarato di vedere in Carlos Alcaraz un giocatore più affine rispetto a Jannik Sinner.

Ferrari, secondo Pilla, è un atleta competitivo che si esalta sotto pressione e può contribuire significativamente alla Virtus.

Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia.

Ultime notizie su Burnley Sunderland

Argomenti discussi: Pronostico Sunderland vs Burnley Premier League | Analisi e Quote.

Sono ore molto importanti per l'eventuale trasferimento di #Alisson Santos al #Napoli. Lo Sporting ha fissato il prezzo per il prestito oneroso. - facebook.com facebook