Ferrari secondo Pilla Francesco è competitivo sotto pressione si esalta Può dare molto alla Virtus

Ferrari, secondo Pilla, è un atleta competitivo che si esalta sotto pressione e può contribuire significativamente alla Virtus. Nonostante abbia ancora poche presenze e nessun minuto in campo, il suo talento e la sua determinazione lo rendono una risorsa promettente per il team. Classe 2005, Ferrari rappresenta un investimento per il futuro, con potenzialità da sviluppare e un profilo che potrebbe rivelarsi importante nel panorama della Virtus.

Fin qui, due presenze a referto, una tribuna (in Grecia) e nessun minuto di utilizzo. Ma Francesco Ferrari, classe 2005, è tutto fuorché un salto nel buio per la Virtus. Che sul gruppo degli italiani e, negli italiani di qualità, sta investendo parecchio. Chi, meglio di Stefano Pillastrini, può parlare di Ferrari? Pilla è sempre stato un teorico dell'utilizzo degli italiani e dei giovani. E con Francesco, a Cividale, Pilla ha trovato subito terreno fertile. Pillastrini, come va a Cividale? "Non eravamo pronti a perdere così presto Francesco. E ci manca un punto di riferimento. Speravamo di averlo fino a fine mese.

