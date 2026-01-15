Roger Federer rivela | Sinner molto lontano da me mi identifico molto più con Alcaraz

Roger Federer ha recentemente dichiarato di vedere in Carlos Alcaraz un giocatore più affine rispetto a Jannik Sinner. L’Australian Open, dove Federer ha vinto sei titoli, rimane un evento simbolo della sua carriera, culminata nel 2018. La sua analisi delle nuove generazioni evidenzia le differenze tra i giovani talenti emergenti e il suo percorso, offrendo uno sguardo interessante sulle evoluzioni nel mondo del tennis.

L’Australian Open è stato per molti anni terreno di conquiste per Roger Federer che a Melbourne è riuscito ad alzare il trofeo per ben sei volte, l’ultima nel 2018, quando “Sua Maestà” sconfisse in finale Marin Cilic. Lo svizzero è tornato in Australia per disputare un’esibizione sulla Rod Laver Arena e nella conferenza stampa ha voluto anche soffermarsi sui nuovi protagonisti del tennis mondiale. L’ex numero uno al mondo e 20 volte vincitore Slam ha così commentato il suo ritorno: “La verità è che sono un po’ nervoso; è passato molto tempo dall’ultima volta che sono stato qui e non ho potuto dire addio a questo torneo come avrei voluto. 🔗 Leggi su Oasport.it

