Buonfiglio si mostra cauto sull’Italia alle Olimpiadi di Milano-Cortina. Dice che si accontenterebbe di superare i risultati di Pechino, senza mettere troppa pressione sulla squadra. La partenza è ormai vicina e l’Italia spera di portare a casa più medaglie rispetto alle ultime occasioni, confidando nella buona preparazione degli atleti.

I Giochi Olimpici invernali di Milano-Cortina sono alle porte e l’Italia sogna in grande, vista la squadra a disposizione, una delle spedizioni più di qualità di sempre a Cinque Cerchi per il Bel Paese che davanti al pubblico di casa sogna il record di medaglie. A parlare delle previsioni sugli allori è presidente del Coni, Luciano Buonfiglio. Le sue parole: “Non mettiamo limiti alla mano del Signore”. E ancora: “Una mia previsione? Ho già detto che mi fa sempre piacere fare meglio. Qualcuno mi ha detto che la scorsa Olimpiade erano 17, allora ho risposto: dobbiamo fare meglio”. Prosegue: “Il lavoro c’è, atleti e atlete sono preparati, gli staff hanno fatto il loro dovere sotto la guida di due presidenti come Flavio Roda e Andrea Gios, però le Olimpiadi sono Olimpiadi, sappiamo benissimo che non è una gara al ranking, in quel momento tu devi stare bene e qualcun altro un po’ meno bene”. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Buonfiglio cauto sull’Italia alle Olimpiadi: “Mi accontenterei di fare più di Pechino”

Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella è arrivato a Milano per prendere parte alle grandi settimane che precedono le Olimpiadi invernali del 2026.

A seguito del vertice tra il cancelliere tedesco e la premier italiana Meloni, si è discusso delle politiche sull’automobile e del futuro energetico dell’UE.

