Italia-Germania Meloni | Sull' auto bisogna fare di più

A seguito del vertice tra il cancelliere tedesco e la premier italiana Meloni, si è discusso delle politiche sull’automobile e del futuro energetico dell’UE. In particolare, si è affrontato il tema del divieto di vendita di auto a combustione entro il 2035 e delle prospettive di un cambio di orientamento europeo. L’incontro ha sottolineato l’importanza di un approccio condiviso in vista del summit del 12 febbraio.

Giorgia Meloni rivendica l'efficacia della collaborazione tra Italia e Germania nel cambio di rotta dell'Unione europea sullo stop alle auto con motore termico nel 2035 ma la strada è lunga. "Sul nuovo pacchetto automotive, abbiamo ottenuto insieme - Italia e Germania - risultati importanti. Il lavoro che ci aspetta ora è seguire l'attuazione di questi principi per assicurare a un comparto fondamentale una proiezione di medio e lungo periodo" ha detto la premier dopo il vertice romano con il cancelliere tedesco Friedrich Merz. All'ordine del giorno i punti in discussione erano diversi, tra questi c'era anche l'automobile.

