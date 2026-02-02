Milano Cortina c' è il primo caso di doping L' azzurra Passler positiva a un controllo

Milano si infiamma con la prima polemica di doping in vista delle Olimpiadi. L’azzurra Passler è risultata positiva a un controllo fuori gara, con tracce di letrozolo, un farmaco che può alterare i livelli di estrogeni. La notizia scuote il mondo dello sport italiano, mentre si attendono eventuali sviluppi e reazioni ufficiali.

A quattro giorni dalla cerimonia di apertura, primo caso di doping tra gli atleti di Milano Cortina. L'azzurra Rebecca Passler, biatleta classe 2001, è stata trovata positiva a un controllo out of competition. La sostanza trovata è il letrozolo, un farmaco usato prevalentemente in casi oncologici ma che può essere anche adoperato per ridurre il livello di estrogeni. Rebecca Passler, originaria di Anterselva, ha 24 anni e ha conquistato in carriera diversi titoli a livello giovanile. Da sottolineare, in particolare, una medaglia d'oro in staffetta tra le 8 conquistate tra mondiali juniores e giovanili. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

Questa mattina si è scoperto il primo caso di doping ai Giochi di Milano Cortina 2026.

