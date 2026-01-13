I Clinton si sono rifiutati di testimoniare alla Camera sul caso Epstein

Bill e Hillary Clinton hanno scelto di non testimoniare davanti alla Camera dei rappresentanti riguardo al caso Epstein. La loro decisione ha suscitato diverse interpretazioni, mantenendo però un atteggiamento di non partecipazione ufficiale. La questione rimane al centro dell’attenzione pubblica e mediatica, evidenziando le complessità legate a questo caso e le implicazioni politiche e legali che ne derivano.

Bill e Hillary Clinton si sono rifiutati di testimoniare alla Camera dei rappresentanti degli Stati Uniti sul caso-Epstein. L’ex presidente americano, che era stato amico del finanziere pedofilo morto suicida in carcere nel 2019, non si è presentato all’audizione a porte chiuse davanti alla commissione di Vigilanza e lo stesso ha fatto l’ex segretaria di Stato. La convocazione dei Clinton era stata autorizzata da un voto bipartisan. La lettera dei Clinton contro Comer. In una lettera pubblica, i Clinton hanno accusato il deputato James Comer, presidente della commissione di politicizzare l’indagine e di averli presi di mira, nonostante la coppia abbia già fornito tutte le informazioni di cui è in possesso: «Siamo certi che qualunque persona ragionevole, dentro o fuori dal Congresso, vedrà, sulla base di tutto ciò che renderemo pubblico, che quello che state facendo è cercare di punire quelli che considerate vostri nemici e proteggere quelli che ritenete vostri amici». 🔗 Leggi su Lettera43.it © Lettera43.it - I Clinton si sono rifiutati di testimoniare alla Camera sul caso Epstein Leggi anche: Caso Epstein, Bill e Hillary Clinton rifiutano di testimoniare alla Camera Leggi anche: Caso Epstein, Bill e Hillary Clinton si rifiutano di testimoniare: “Volete solo punire il nemico e metterci in imbarazzo” La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti. Conte è una furia per il rigore all'Inter: il gesto e la frase urlata dopo l'espulsione; Gene Hackman, nuove indagini: la moglie non è morta l’11 febbraio, ma il giorno dopo. Usa, Bill e Hillary Clinton si rifiutano di testimoniare sul caso Epstein: "Vogliono metterci in imbarazzo" - Continua a far parlare il caso Epstein, con l’ex presidente statunitense, Bill Clinton, e sua moglie Hillary, ex Segretario di Stato, che hanno deciso di non presentarsi davanti alla Commissione di Vi ... notizie.it

Bill e Hillary Clinton si rifiutano di testimoniare sul caso Epstein - L'ex preesidente Usa e la ex segretario di Stato dopo il no hanno sfidato il presidente della Commissione ad incriminarli per oltraggio al Congresso ... huffingtonpost.it

Bill e Hillary Clinton rifiutano di testimoniare sul caso Epstein - L'ex presidente e l'ex segretario di Stato rischiano la procedura per oltraggio al Congresso ... today.it

I Clinton si rifiutano di testimoniare nell'inchiesta su Epstein e potrebbero essere accusati di ...

Pubblicata una parte degli #EpsteinFiles: oscurati i nomi di oltre 1.200 vittime. Tra le foto - diffuse senza contesto - ci sono scatti anche di Bill Clinton e Michael Jackson. Spuntano denunce del 1996 per abusi su minori che l'FBI non ha mai preso in considera - facebook.com facebook

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.