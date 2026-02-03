Il Tesoro italiano ha annunciato di aver raccolto più di 157 miliardi di euro con l’emissione di un nuovo Btp a 15 anni, un record di domanda a febbraio. La cifra supera di gran lunga i 14 miliardi di euro offerti sul mercato, dimostrando ancora una volta che gli investitori internazionali continuano a mostrare fiducia nel debito italiano.

Il Tesoro italiano ha chiuso con successo l’emissione di un nuovo Btp a 15 anni, registrando una domanda record che supera i 157 miliardi di euro, contro un’offerta collocata di 14 miliardi. L’operazione, lanciata nel pomeriggio di mercoledì 3 febbraio 2026, è stata gestita in collocamento sindacato dal Ministero dell’Economia e delle Finanze (MEF) con la partecipazione di un pool di banche internazionali di primo piano, tra cui BBVA, BofA Securities Europe, Citibank Europe, Deutsche Bank, Goldman Sachs Bank Europe e J.P. Morgan. Il titolo, con scadenza al 10 gennaio 2040, è stato offerto al mercato con uno spread di soli 8 punti base rispetto al rendimento del Btp decennale, una condizione estremamente competitiva che ha attirato l’attenzione di investitori istituzionali da tutto il mondo. 🔗 Leggi su Ameve.eu

Btp ventennali: domanda record a febbraio, il debito italiano continua a trovare fiducia sui mercati internazionali

I mercati dei titoli di Stato europei si sono aperti con segnali di stabilità, favorendo l'Italia.

L'Italia sorprende ancora i mercati.

