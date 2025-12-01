Reti di promotori ottobre da record | raccolta netta 6 miliardi
Ad ottobre le Reti di consulenza registrano una raccolta netta di 6 miliardi di euro, in aumento del 62,3% rispetto a settembre e del 5,9% su base annua. Le risorse destinate al risparmio gestito crescono del 10,3% rispetto allo stesso mese del 2024, totalizzando 3,2 miliardi. Sugli strumenti finanziari amministrati gli investimenti netti raggiungono i 4,2 miliardi, grazie soprattutto al mercato primario e al forte contributo del collocamento del BTP Valore. Contestualmente si rilevano uscite da conti correnti e depositi per quasi 1,5 miliardi. “I dati di ottobre confermano la strategia di diversificazione che le Reti portano avanti nell’esclusivo interesse dei propri clienti””, sottolinea Marco Tofanelli, Segretario Generale dell’Associazione Avanzamento del bilancio annuale. 🔗 Leggi su Quifinanza.it
