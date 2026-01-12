I gravi incendi in Argentina hanno devastato 15.000 ettari in Patagonia

Gli incendi boschivi in Patagonia, Argentina, continuano a causare danni significativi, con oltre 15.000 ettari di foresta compromessi. La situazione è ormai difficile da gestire, mettendo a rischio l’ecosistema locale e la biodiversità della regione. Le autorità stanno intervenendo per contenere i danni e prevenire ulteriori sviluppi, mentre le comunità locali affrontano le conseguenze di questa emergenza ambientale.

Gli incendi boschivi sono ormai fuori controllo in Patagonia, Argentina, e hanno distrutto più di 15.000 ettari e numerose case. Centinaia di vigili del fuoco e residenti volontari hanno cercato di contenere il propagarsi delle fiamme non appena sono arrivate le prime piogge in alcune zone colpite. Il rogo più grande è scoppiato lunedì, nei pressi della città di Epuyén, nella provincia di Chubut, e in una settimana ha interessato circa 11.970 ettari, un’area che è raddoppiata tra sabato e domenica, come riporta una dichiarazione del Servizio provinciale di gestione degli incendi. Domenica pomeriggio, nella zona ci sono stati dei rovesci, con grande sollievo dei residenti. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

