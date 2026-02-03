bronzetti sfida potapova in wta cluj classifica aggiornata dopo sconfitta

Lucia Bronzetti perde ancora, questa volta contro Anastasia Potapova al Transylvania Open di Cluj-Napoca. La tennista italiana lotta, ma alla fine cede alla rivale russa, ora trasferita sotto bandiera austriaca. La partita si è conclusa con la sconfitta per Bronzetti, che non riesce a trovare il ritmo giusto contro l’avversaria. La classifica viene aggiornata, ma il percorso di Bronzetti si complica ulteriormente.

Lucia Bronzetti ha perso contro Anastasia Potapova al Transylvania Open di Cluj-Napoca, nella partita che ha visto la tennista italiana cedere anche questa volta alla russa di nascita ormai trasferita alla bandiera austriaca. La sconfitta, avvenuta in tre set (5-7, 6-4, 7-5), ha portato a sei vittorie consecutive di Potapova su Bronzetti, che non è riuscita a chiudere il match nemmeno con un’attacco decisivo. L’esito è stato aggravato dalla sconfitta del match iniziale, con la quale la Bronzetti aveva sperato di riscattare la sconfitta dell’anno prima, in finale. Le due giocatrici hanno mostrato un gioco intenso e bilanciato, soprattutto nel primo set, dove Bronzetti era andata in vantaggio, ma con il passare dei turni ha cominciato a perdere controllo. 🔗 Leggi su Ameve.eu

Lucia Bronzetti viene eliminata al primo turno del WTA 250 di Cluj-Napoca.

Il primo giorno del Transylvania Open 2026 a Cluj-Napoca porta subito una sfida affascinante.

