È morta in ospedale Yoanna Brychy | la 51enne era rimasta intossicata nell'incendio del suo appartamento a Brescia

Da fanpage.it 3 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

La donna è deceduta questa mattina all’ospedale di Brescia. Era rimasta intossicata durante l’incendio scoppiato nel suo appartamento lo scorso 27 gennaio. La sua famiglia si è detta sconvolta dalla perdita improvvisa.

Yoanna Mariola Brychy è morta all'ospedale Civile di Brescia. La 51enne era stata ricoverata perché intossicata nell'incendio scoppiato nel suo appartamento lo scorso 27 gennaio.🔗 Leggi su Fanpage.itImmagine generica

Approfondimenti su Yoanna Brychy

È morta Kshamenk, l’orca più sola del mondo: era l’ultima rimasta in cattività in Sud America

Kshamenk, l’ultima orca in cattività del Sud America, è deceduta dopo oltre 30 anni trascorsi in una piccola vasca in Argentina.

Scoppia un incendio in un appartamento a Brescia: morta una donna e nove feriti

Un incendio si è sviluppato ieri sera in via Monte Nero a Brescia, coinvolgendo un intero edificio.

