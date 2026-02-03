È morta in ospedale Yoanna Brychy | la 51enne era rimasta intossicata nell'incendio del suo appartamento a Brescia

La donna è deceduta questa mattina all’ospedale di Brescia. Era rimasta intossicata durante l’incendio scoppiato nel suo appartamento lo scorso 27 gennaio. La sua famiglia si è detta sconvolta dalla perdita improvvisa.

Yoanna Mariola Brychy è morta all'ospedale Civile di Brescia. La 51enne era stata ricoverata perché intossicata nell'incendio scoppiato nel suo appartamento lo scorso 27 gennaio.🔗 Leggi su Fanpage.it

Un incendio si è sviluppato ieri sera in via Monte Nero a Brescia, coinvolgendo un intero edificio.

