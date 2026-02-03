Brando Ephrikian rompe il silenzio dopo le accuse di Raffaella Scuotto | la smentita dell’ex tronista
Brando Ephrikian rompe il silenzio e smentisce le accuse di Raffaella Scuotto. L’ex tronista dice che le accuse sono false e spiega la sua versione dei fatti. La vicenda riguarda la loro ex coppia, nata nel programma Uomini e Donne, e ora si torna a parlare di chi dice la verità.
Brando Ephrikian respinge le accuse di Raffaella Scuotto, le accuse sono false? Parla lui. C’è qualcuno che non sta dicendo la verità tra Brando Ephrikian e Raffaella Scuotto, ex coppia nata in una passata edizione di Uomini e Donne. Lei qualche giorno fa lo ha duramente attaccato dicendo che l’ha manipolata per mesi, ha anche detto di essere stata vittima di violenza non solo psicologica ma anche fisica. Brando Ephrikian (Screen Ig @brando.ephrikian) Dopo le recenti e gravissime accuse dell’ex corteggiatrice il ragazzo ha finalmente rotto il silenzio, sul suo profilo Instagram ha pubblicato un video per difendersi. 🔗 Leggi su Bollicinevip.com
