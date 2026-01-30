Dopo il silenzio Raffaella Scuotto lancia la bomba contro l’ex tronista Brando Ephrikian | Vittima di violenza

Dopo mesi di silenzio, Raffaella Scuotto rompe gli schemi e accusa l’ex tronista di averla vittima di violenza. La ragazza racconta di aver vissuto un anno difficile, dopo l’uscita dal programma Uomini e Donne, e ora decide di parlare pubblicamente, mettendo fine al silenzio che durava da tempo.

Dopo mesi di silenzio Raffaella Scuotto rompe il silenzio e racconta come sono andate veramente le cose tra lei e l’ex tronista Brando Ephrikian con il quale è stata legata per circa un anno dopo l’uscita da Uomini e donne. La loro rottura risale all’estate scorsa e, in un primo momento, l’ex corteggiatrice aveva salvato Brando dalle accuse di tradimento. Oggi la sua posizione è cambiata e con una serie di stories pubblicate sui social non solo conferma l’ipotesi di tradimento, che era stata ventilata in più occasioni, ma svela anche dei retroscena inediti che ribaltano la posizione dell’ex. “Preferisco mille volte me piuttosto chi vuole passare per principe non parlando totalmente, non per eleganza ma per paura che uscisse fuori la verità – spiega la campana – Sono stata tradita, sono stata vittima di violenza psicologica e fisica. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

