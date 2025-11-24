Iren | primi nove mesi in rialzo nei settori energia e ambiente

Lo scenario energetico nazionale si conferma in forte crescita: è quanto evidenziato dal CdA di Iren in sede di approvazione dei risultati consolidati del Gruppo al 30 settembre 2025. Secondo un comunicato stampa diffuso da Iren, infatti, il periodo si è chiuso con ricavi pari a 4.840 milioni di euro, in aumento del 16% rispetto allo stesso periodo del 2024, spinti anche dal consolidamento di Egea. Crescita di margini e utile netto. I risultati evidenziano come il Margine Operativo Lordo (EBITDA) dell’azienda abbia raggiunto 1.003 milioni di euro, con un incremento del 9%. L’utile netto di Gruppo attribuibile agli azionisti ha registrato una crescita del 12%, attestandosi a 219 milioni di euro. 🔗 Leggi su Tpi.it

