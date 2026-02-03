Bonus pendolari crollati il Pd | Affare milionario per Trenord La replica | Conforme alle norme

Da due anni in Lombardia il bonus pendolari ha subito un calo, lasciando i pendolari sempre più insoddisfatti. Il Partito Democratico critica Trenord, definendo l’operazione un affare milionario per la società. La replica dell’azienda è che tutto sia in regola e conforme alle norme. Intanto, i disagi sui treni continuano a crescere e i pendolari si chiedono se ci siano realmente soluzioni all’orizzonte.

Nonostante i continui disagi per gli utenti, da due anni in Lombardia il bonus pendolari, lo sconto sugli abbonamenti Trenord in caso di mancato rispetto di alcuni parametri di puntualità, si è abbassato. Il rimborso automatico previsto fino a fine 2023 è stato cancellato, sostituito da un risarcimento su richiesta del viaggiatore. La differenza si vede nei numeri forniti da Regione Lombardia in risposta a un accesso agli atti richiesto dal consigliere regionale Simone Negri, capodelegazione del Pd in commissione Trasporti: nel 2023 sono stati erogati 107 mila rimborsi per 5,7 milioni di euro complessivi, quote scese nel 2024 rispettivamente a 5.🔗 Leggi su Bergamonews.it Approfondimenti su Bonus Pendolari Treni, bonus pendolari crollati: -98%. «Affare per Trenord». «No, in regola» I bonus pendolari in Lombardia sono crollati del 98% in un anno. Controllo sorpresa sugli autovelox: la metà degli apparecchi risulta non conforme alle norme di sicurezza e precisione. Un controllo a sorpresa sugli autovelox ha scoperto che il 50% degli apparecchi in uso in Italia non sono conformi alle norme di sicurezza e precisione. Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video. Ultime notizie su Bonus Pendolari Argomenti discussi: Trenord, con il nuovo bonus crollano i rimborsi per i ritardi: da 5,7 milioni a 100 mila euro di risarcimento ai pendolari; Bonus Trenord, il Pd attacca: Cancellazione milionaria a danno dei pendolari; Treni Sudest vecchi e lumaca, viaggiatori in fuga: da 5,4 a 1,6 milioni di pendolari in 12 anni; Treni, Cancellazione bonus per abbonati Trenord affare milionario a scapito dei pendolari. Bonus pendolari crollati, il Pd: Affare milionario per Trenord. La replica: Conforme alle normeCon il nuovo meccanismo i rimborsi sono crollati del 98%: nel 2023 ammontavano a 5,7 milioni, l'anno successivo a 106 mila euro. La compagnia: Percentuali comunque più alte del previsto ... bergamonews.it Treni, bonus pendolari crollati: -98%. «Affare per Trenord». «No, in regola»Con le nuove regole, i rimborsi scesi da 5,74 milioni a 100.619 euro in un anno. Il Pd: danno per gli utenti. La replica: percentuale più alta del previsto ... ecodibergamo.it Trenord, con il nuovo bonus crollano i rimborsi per i ritardi: da 5,7 milioni a 100 mila euro ai pendolari x.com Trenord, con il nuovo bonus crollano i rimborsi per i ritardi: da 5,7 milioni a 100 mila euro di risarcimento ai pendolari - facebook.com facebook

