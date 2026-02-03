Treni bonus pendolari crollati | -98% Affare per Trenord No in regola

I bonus pendolari in Lombardia sono crollati del 98% in un anno. Meno rimborsi, da 5,74 milioni a circa 100.000 euro. La differenza si nota subito: gli utenti si lamentano, mentre Trenord dice che tutto è in regola. La polemica continua, e i pendolari chiedono risposte chiare.

IN LOMBARDIA. Con le nuove regole, i rimborsi scesi da 5,74 milioni a 100.619 euro in un anno. Il Pd: danno per gli utenti. La replica: percentuale più alta del previsto. Lunedì disagi per lo sciopero. Rispetto al tempo perso e ai disservizi subiti, era comunque una magra consolazione. Il bonus pendolari – lo sconto sugli abbonamenti di Trenord che scatta quando non vengono soddisfatti alcuni parametri di puntualità – è diventato però ancora più «magro». È l’effetto del cambio di regole scattato nel 2024, da quando cioè l’indennizzo non è più automatico ma è solo su richiesta del viaggiatore. E così, stando ai dati forniti da Trenord in risposta a un accesso agli atti formulato da Simone Negri, consigliere regionale del Partito democratico, i rimborsi sono crollati: nel 2023 erano stati erogati quasi 107mila ristori, nel 2024 sono scesi a 5. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

