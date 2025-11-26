Flat tax 2026 | ecco come cambia la busta paga dei lavoratori dipendenti

La proposta di introdurre una “tassa piatta” per i dipendenti nella Legge di Bilancio 2026 riapre il dibattito sul potere d’acquisto delle famiglie. Ma cosa significa nel concreto? Ecco per capire in modo chiaro cos’è la flat tax è utile capire chi potrebbe beneficiarne, come si trasformerebbe la busta paga del soggetto interessato e quali sono gli elementi — come premi, indennità notturne e straordinari — che possono modificare l’effetto finale. Cos’è la flat tax prevista nella Manovra 2026?. Qualcuno potrebbe chiedersi cosa sia la flat tax. Ebbene si tratta di una tassazione agevolata a aliquota fissa pensata per semplificare e ridurre la pressione fiscale su alcune fasce di reddito da lavoro dipendente. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it

