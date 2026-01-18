Bonus casa 2026 tutte le agevolazioni confermate | cosa cambia e cosa resta

La Legge di Bilancio 2026 apporta novità e conferme ai bonus casa, strumenti fondamentali per le ristrutturazioni e l’efficientamento energetico. In questo articolo, analizziamo le principali modifiche e le agevolazioni mantenute, offrendo una panoramica chiara e aggiornata sulle opportunità disponibili per i cittadini che intendono intervenire sulla propria abitazione.

Il bonus ristrutturazione resta uno dei pilastri delle agevolazioni fiscali anche nel 2026. La misura consente di recuperare parte delle spese sostenute per lavori sugli immobili attraverso una detrazione Irpef suddivisa in dieci anni. Gli edifici sanati con i condoni del 1985, 1994 e 2003 potranno ora accedere a benefici prima riservati solo agli immobili costruiti con procedure ordinarie, inclusi quelli previsti dai vecchi Piani Casa regionali.

