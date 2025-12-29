Bonus e agevolazioni nel 2026 | cosa resta cosa cambia e cosa scompare

Nel 2026, il panorama degli incentivi e delle agevolazioni in Italia subirà importanti cambiamenti: alcuni bonus saranno confermati, altri modificati e alcuni scompariranno. È fondamentale conoscere le novità e le conferme per pianificare al meglio le proprie strategie. In questo articolo, analizziamo le principali novità sui bonus e le agevolazioni previste per il nuovo anno, offrendo un aggiornamento chiaro e preciso sulle opportunità residue e le eventuali esclusioni.

Il 2026 porterà con sé una serie di bonus già noti agli italiani, alcuni dei quali verranno confermati, altri modificati e altri ancora eliminati definitivamente. Dalle agevolazioni per la casa a quelle per le famiglie, passando per bollette, spesa quotidiana e sostegni alla natalità, ecco una panoramica completa dei principali incentivi da tenere d'occhio. Bonus elettrodomestici e mobili. Tra le eredità del 2025 figura il bonus elettrodomestici e mobili, che dovrebbe essere confermato anche nel 2026, salvo modifiche in fase di approvazione della legge di bilancio.

