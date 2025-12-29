Bonus e agevolazioni nel 2026 | cosa resta cosa cambia e cosa scompare

Nel 2026, il panorama degli incentivi e delle agevolazioni in Italia subirà importanti cambiamenti: alcuni bonus saranno confermati, altri modificati e alcuni scompariranno. È fondamentale conoscere le novità e le conferme per pianificare al meglio le proprie strategie. In questo articolo, analizziamo le principali novità sui bonus e le agevolazioni previste per il nuovo anno, offrendo un aggiornamento chiaro e preciso sulle opportunità residue e le eventuali esclusioni.

Tra le eredità del 2025 figura il bonus elettrodomestici e mobili, che dovrebbe essere confermato anche nel 2026, salvo modifiche in fase di approvazione della legge di bilancio.

Manovra 2026 e bonus casa: tutte le novità spiegate semplice - La Manovra 2026 ridisegna i bonus edilizi: restano ristrutturazioni, Ecobonus, Sismabonus e bonus mobili, ma con aliquote ordinarie, detrazione in dichiarazione e senza incentivi straordinari. edilizia.com

Bonus casa 2026: cosa cambia davvero da gennaio e quali agevolazioni conviene sfruttare subito - Bonus casa gennaio 2026: quali agevolazioni restano attive, cosa cambia sulle aliquote e quali bonus rischiano di sparire. trend-online.com

La legge sul bonus “prima casa” prevede che l’acquirente debba trasferire la residenza nel Comune in cui si trova l’immobile entro 18 mesi dall’acquisto per mantenere le agevolazioni fiscali. Tuttavia, è possibile beneficiare delle agevolazioni anche se l’immo - facebook.com facebook

