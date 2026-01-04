Domenica 4 gennaio 2026 alle 20:45, l’Inter affronta il Bologna allo stadio San Siro di Milano, in occasione della 18ª giornata di Serie A. La partita sarà disponibile in diretta streaming e in tv. Di seguito, le informazioni su come seguire l’incontro e le probabili formazioni delle due squadre.

Inter Bologna streaming live, tv e probabili formazioni della partita della Serie A. INTER BOLOGNA STREAMING TV – Oggi, domenica 4 gennaio 2026, alle ore 20,45 Inter e Bologna scendono in campo allo stadio San Siro di Milano, partita valida per la 18esima giornata della Serie A 2025-2026. Dove vedere Inter Bologna in diretta tv e live streaming? Sky Sport o Dazn? Di seguito tutte le risposte su come e dove vedere la partita nel dettaglio: Dove vederla in tv e live streaming. La partita di Serie A tra Inter e Bologna sarà visibile in diretta tv sulla piattaforma online DAZN. Previsto ampio pre e post partita con interviste ai protagonisti e commenti in studio con i vari ospiti ed esperti. 🔗 Leggi su Tpi.it

© Tpi.it - Inter Bologna streaming e diretta tv: dove vedere la partita di Serie A

Leggi anche: Bologna Napoli streaming e diretta tv: dove vedere la partita di Serie A

Leggi anche: Bologna Juventus streaming e diretta tv: dove vedere la partita di Serie A

Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news.

Inter-Bologna, orari e dove vederla in TV; Inter-Bologna live: streaming gratis e diretta TV del match di Serie A; Diretta Inter-Bologna: formazioni, dove vederla in tv e live streaming; Inter-Bologna, Sky o Dazn? Dove vederla in streaming e in tv.

Inter-Bologna, dove vederla oggi in TV e streaming: orario e formazioni - Bologna, match valido per il 18° turno di campionato e replay della recente semifinale di Supercoppa Italiana a Riad che ha visto trionfare i rossoblù ai rigori. fanpage.it