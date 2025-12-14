Bologna Juventus streaming e diretta tv | dove vedere la partita di Serie A

Domenica 14 dicembre 2025 alle ore 20:45, Bologna e Juventus si affrontano allo stadio Dall’Ara di Bologna nella 15ª giornata di Serie A 2025-2026. Ecco tutte le informazioni su come seguire in streaming e in diretta tv questa attesa sfida tra le due squadre.

BOLOGNA JUVENTUS STREAMING TV – Oggi, domenica 14 dicembre 2025, alle ore 20,45 Bologna e Juventus scendono in campo allo stadio Dall'Ara di Bologna, partita valida per la 15esima giornata della Serie A 2025-2026. Dove vedere Bologna Juventus in diretta tv e live streaming? Sky Sport o Dazn? Di seguito tutte le risposte su come e dove vedere la partita nel dettaglio: Dove vederla in tv e live streaming. La partita di Serie A tra Bologna e Juventus sarà visibile in diretta tv sulla piattaforma online DAZN. Previsto ampio pre e post partita con interviste ai protagonisti e commenti in studio con i vari ospiti ed esperti.

