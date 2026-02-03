Diretta gol Serie A LIVE | Bologna Milan 0-3 tris di Rabiot

Nella partita di oggi, il Milan ha dominato il Bologna con un punteggio di 3-0. Rabiot ha segnato un tris che ha lasciato pochissime possibilità ai padroni di casa. La partita si è svolta senza grandi sorprese, con il Milan che ha preso il controllo fin dall’inizio e ha portato a casa i tre punti senza troppi problemi. La cronaca è stata ricca di azioni offensive e di un risultato che fa bene ai rossoneri in classifica.

Triestina, rinforzo post-mercato: firma lo svincolato Anton! Il comunicato ufficiale Diogo Leite, corsa al colpo a parametro zero ancora aperta! Dopo la corte della Lazio, ora ci pensa una rivale in Serie A! Lookman si presenta all’Atletico Madrid: «Club incredibile, essere qui è una benedizione! Arrivo in una lega di primo livello. Ecco il mio obiettivo» Inter, Javier Zanetti: «Chivu e i ragazzi stanno facendo un grandissimo lavoro. Sul caso del petardo contro Audero.» Manchester City, Guardiola scontento per il mercato: «Come mai non spendiamo più? Gli altri club.» Vecino Celta Vigo, l’ex Lazio si presenta: «Felice ed emozionato, ho sempre desiderato provare qualcosa fuori dalla Serie A!» Diogo Leite, corsa al colpo a parametro zero ancora aperta! Dopo la corte della Lazio, ora ci pensa una rivale in Serie A! Calciomercato Milan: rossoneri scatenati, inserimento per Alphadjo Cissè! Ecco la strategia a sorpresa di Tare Calciomercato Verona: Alphadjo Cissè lascia l’Italia e vola al Psv Eindhoven! Manca solo un tassello per l’addio del classe 2006, tutte le cifre Calciomercato, salta il trasferimento di Zinchenko all’Ajax? Ecco cosa sta succedendo Pagelle Parma Juve, i voti della partita di Serie A: Bremer da sogno! Pellegrino serata no Pagelle Cremonese Inter, i voti della sfida di Serie A: super Zielinski-Lautaro! Male Vardy Pagelle Cagliari Verona: Kilicsoy letale, Mazzitelli certezza. 🔗 Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - Diretta gol Serie A LIVE: Bologna Milan 0-3, tris di Rabiot Approfondimenti su Bologna Milan Diretta gol Serie A LIVE: Como Milan 1-2, Leao pesca Rabiot che trova il gol! Segui la diretta live della 16ª giornata di Serie A, con aggiornamenti su Como-Milan, Napoli-Parma, Inter-Lecce e altre partite. Diretta gol Serie A LIVE: Como Milan 1-3, ancora Rabiot Segui la diretta live della 16ª giornata di Serie A, con aggiornamenti su Como-Milan, Napoli-Parma, Inter-Lecce e altre sfide. Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento. Gol PAZZESCHI che non vedremo più Ultime notizie su Bologna Milan Argomenti discussi: Calcio Live News: la Juventus passeggia in casa del Parma e vince 4-1; Dove vedere il Napoli stasera in diretta streaming | DAZN News IT; Diretta Napoli-Fiorentina oggi, Serie A. Risultato live; Dove vedere la Roma stasera in diretta streaming su DAZN | DAZN News IT. Parma-Juventus 1-4, risultato finale della partita di Serie A: doppietta di Bremer, gol di McKennie e David, autogol di Cambiaso, gli highlightsLa diretta live di Parma-Juventus di Serie A: la cronaca minuto per minuto e il risultato in tempo reale della partita ... fanpage.it Risultati Serie A, classifica/ Poker Cagliari! Diretta gol live score (oggi sabato 31 gennaio 2026)Risultati Serie A, classifica e diretta gol live score oggi, sabato 31 gennaio 2026, delle partite per la 23^ giornata in programma. ilsussidiario.net Le parole di Igli Tare su Mateta nell’intervista pre Bologna-Milan - facebook.com facebook MP LIVE – Serie A, Bologna-Milan: segui con noi il match in diretta! x.com

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.