Il Milan apre le marcature a Bologna. Al 20’ Loftus-Cheek segna il gol che porta i rossoneri in vantaggio. La partita si infiamma e il match si mette subito in salita per i padroni di casa.

Il Milan sta giocando una partita molto importante: in campo i rossoneri contro il Bologna di Vincenzo Italiano. Gara importante per tenere la corsa dell'Inter e per mantenere il distacco con le altre squadre in corsa per un posto in Champions League. 20' gol del Milan: ancora grande azione del Milan. Fofana apre per Athekame. Cross ottimo per Nkunku che tira di testa. Parata di Ravaglia. Recupera Rabiot che serve Loftus-Cheek. Stavolta l'inglese non sbaglia. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Si sblocca Loftus-Cheek! Milan in vantaggio a Bologna: grande azione

Questa sera allo stadio Dall’Ara si gioca Bologna-Milan, partita valida per la 23ª giornata di Serie A.

Questa sera il Milan affronta il Bologna al Renato Dall’Ara alle 20.

Loftus-Cheek si fa perdonare dopo l'erroraccio di inizio gara: Bologna-Milan 0-1 al 20'Milan in vantaggio a Bologna. Dopo aver sfiorato per due volte lo 0-1, i rossoneri la sbloccano meritatamente con Ruben Loftus-Cheek dopo 20 minuti di. tuttomercatoweb.com

LIVE Bologna-Milan 0-1 Serie A 2025/2026: Loftus-Cheek sblocca Milan a BolognaSerie A 2025/2026, 23a giornata. Cronaca minuto per minuto di Bologna-Milan: formazioni, cronaca live, arbitro e statistiche del match. sport.virgilio.it

