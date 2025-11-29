Boavista sull’orlo del baratro | il &#8216;gigante' del calcio portoghese avviato alla liquidazione

Fanpage.it | 29 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Boavista, squadra campione del Portogallo del 2001 e icona del calcio lusitano, è stato avviato alla liquidazione per il collasso finanziario. Il 16 dicembre i creditori decideranno se la società potrà salvarsi o se dovrà chiudere definitivamente la sua storia. 🔗 Leggi su Fanpage.it

