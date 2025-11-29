Boavista sull’orlo del baratro | il ‘gigante' del calcio portoghese avviato alla liquidazione
Il Boavista, squadra campione del Portogallo del 2001 e icona del calcio lusitano, è stato avviato alla liquidazione per il collasso finanziario. Il 16 dicembre i creditori decideranno se la società potrà salvarsi o se dovrà chiudere definitivamente la sua storia.
