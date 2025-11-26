Il Rimini calcio sull’orlo del baratro | verso l’esclusione dalla Serie C L’ira del sindaco | Vergognose vicende societarie
“Non è un epilogo inaspettato, ma è certamente doloroso ”. Con una frase breve, ma chiara, il sindaco di Rimini Jamil Sadegholvaad ha descritto la situazione: il Rimini calcio sta per fallire. E la squadra sta per essere esclusa dal Girone B del campionato di Serie C. “Ce l’aspettavamo” ha continuato Sadegholvaad, “viste le incredibili e vergognose vicende societarie che ormai si susseguono da molti mesi. Siamo già in contatto con le Istituzioni calcistiche preposte per la gestione di questa fase transitoria”. Cosa è successo. In queste ultime ore, infatti, la società ha formalmente avviato la procedura di liquidazione. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
Scopri altri approfondimenti
RIMINI CALCIO, PRESENTATE LE CARTE IN TRIBUNALE PER LA LIQUIDAZIONE VOLONTARIA: la società potrebbe essere esclusa dal campionato già da domenica prossima - facebook.com Vai su Facebook
Rimini Calcio alla prova Cassani: a Carpi prova a rialzarsi dalla cima del baratro - In crisi di risultati (un punto nelle ultime cinque gare), ancora senza una certa prospettiva societaria, la squadra di D’Alesio dà fondo a tutte le sue energie fisiche e mentali ... Segnala altarimini.it
Calcio: violazioni amministrative, un punto penalità per Rimini - Il Tribunale Federale Nazionale ha sanzionato il Rimini (Girone B di Serie C) con un punto di penalizzazione in classifica da scontare nella corrente stagione sportiva per violazioni di natura ... Si legge su ansa.it