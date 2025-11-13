Bimbo rischia di soffocare al fast food | la mamma lo salva grazie alla videochiamata con il 118
Serata di paura al Mc Donald's di via Cervese, dove un bambino di appena 5 anni ha rischiato il soffocamento. Da quanto si apprende, il bimbo si sarebbe trovato in difficoltà mentre mangiava delle crocchette di pollo. La madre del piccolo, quando si è accorta di cosa stava succedendo, ha subito. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it
