Bimbo rischia di soffocare al fast food | la mamma lo salva grazie alla videochiamata con il 118

Cesenatoday.it | 13 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Serata di paura al Mc Donald's di via Cervese, dove un bambino di appena 5 anni ha rischiato il soffocamento. Da quanto si apprende, il bimbo si sarebbe trovato in difficoltà mentre mangiava delle crocchette di pollo. La madre del piccolo, quando si è accorta di cosa stava succedendo, ha subito. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it

