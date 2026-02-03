Bimbo di 8 anni malato sparito con la madre | dovevano presentarsi per una visita e ritirare un farmaco salvavita

Sta suscitando grande preoccupazione nel Basso Varesotto la scomparsa di un bambino di otto anni. Era andato a una visita medica e doveva ritirare un farmaco salvavita, ma non si è più visto né con la madre né con il padre biologico. La famiglia è sparita nel nulla da dopo Natale, e ora tutti cercano di capire dove possa essere finito.

Cairate (Varese), 3 febbraio 2026 – Sta suscitando grande preoccupazione, nel Basso Varesotto, la vicenda del bambino di appena otto anni che risulta irreperibile insieme alla madre e al padre biologico da dopo Natale. La famiglia, di origine marocchina, risiedeva in un piccolo comune tra Fagnano e Cairate. A lanciare l’allarme sono stati i servizi sociali, che già da mesi monitoravano la situazione e hanno immediatamente segnalato il caso al Tribunale per i Minorenni di Milano. I problemi cardiaci. Il bambino, che frequentava la terza elementare, era s pesso ricoverato in ospedale a causa di una delicata patologia cardiaca. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

Una famiglia di Sesto Calende ha fatto perdere le proprie tracce con un bambino di 8 anni affetto da una grave cardiopatia.

