Keith Richards ha 82 anni non ce la fa | malato e sparito da un anno I Rolling Stones sono costretti a fermarsi
Keith Richards, 82 anni, da oltre un anno scomparso e malato, ha costretto i Rolling Stones a cancellare il concerto previsto all’Olimpico di Roma. La data, programmata da tempo, ora si sgretola sotto il peso di una difficile realtà che mette in discussione il futuro della leggendaria band. Un'assenza che lascia il pubblico in attesa di novità e speranza di un possibile ritorno.
Roma – La data era già fissata da un anno: Roma, Stadio Olimpico, sabato 30 maggio 2026. Ma niente da fare. Come già quest’anno, quando avrebbero dovuto esibirsi tra quegli stessi spalti il 29 maggio, i Rolling Stones sono costretti a cancellare tutto. Probabilmente per lo stesso problema, le condizioni di salute di Keith Richards. La doccia fredda durante i lavori di preparazione del tour. Scomparso da un anno, il chitarrista tiene tutti col fiato sospeso. Artrite, si dice, ma circolano voci pure più preoccupanti. A 82 anni, li compie proprio il 18 dicembre, tutto è possibile. Fatto sta che fino ad una settimana fa le riunioni preparatorie dello staff della band con i promoter europei andavano avanti a spron battuto, poi è arrivata la doccia fredda. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
