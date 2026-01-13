Sabatini analizza i bianconeri | La Juve ha ritrovato un calciatore imprevedibile come Miretti E su Spalletti dico una cosa…
Sabatini commenta la situazione attuale della Juventus, evidenziando il ritorno di Miretti come elemento imprevedibile per la squadra. Nel suo intervento su YouTube, l’analista si concentra sull’andamento dei bianconeri dopo la recente vittoria contro la Cremonese, offrendo un’analisi obiettiva e approfondita delle recenti dinamiche del club. Un’interpretazione che aiuta a comprendere meglio le prospettive e le sfide della Juventus in questa fase della stagione.
Sabatini sul proprio canale Youtube si è soffermato sulla Juventus analizzando i bianconeri dopo il successo contro la Cremonese. Sul proprio canale Youtube Sandro Sabatini è andato ad analizzare il momento della Juventus dopo la vittoria contro la Cremonese. Il giornalista si è soffermato su diversi temi. JUVENTUS – « Spalletti aggancia Gasperini e Conte e punta Allegri e Chivu. E’ questo il responso della vittoria contro la Cremonese. Un entusiasmo dato dai cinque gol, ma anche da un giocatore a sorpresa come Miretti ». MIRETTI – « Nel suo ruolo ideale può diventare imprevedibile, fantasioso e appunto decisivo. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
