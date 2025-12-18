Biasin | Addii Conte e Inzaghi diversi A Simone non c’è…

Il confronto tra gli addii di Conte e Inzaghi all’Inter riaccende ogni volta discussioni sul rapporto tra allenatori e club. Biasin evidenzia come, in assenza di Simone Inzaghi, si percepisca una differenza sostanziale rispetto all’addio di Conte, sottolineando come certe figure lascino un’impronta indelebile nell’ambiente nerazzurro. Un tema che, ricorrente, mette in luce le sfumature di un rapporto complesso tra società, tecnico e tifosi.

Biasin. Il tema degli addii in casa Inter torna ciclicamente al centro del dibattito, soprattutto quando si mettono a confronto figure così ingombranti come Antonio Conte e Simone Inzaghi. A riaccendere la discussione ci ha pensato Fabrizio Biasin, intervenuto a QSVS, offrendo una lettura chiara delle diverse eredità lasciate dai due allenatori al momento della separazione dal club nerazzurro. Secondo il giornalista, il distacco da Conte non fu indolore né sul piano emotivo né su quello ambientale. " Quando Conte lascia l'Inter, nel mondo nerazzurro c'è un'insoddisfazione: non si sono lasciati bene ", ha spiegato Biasin, sottolineando come quell'uscita abbia lasciato strascichi evidenti all'interno dello spogliatoio e della società.

