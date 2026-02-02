Napoli Antonio Conte vince la Panchina d' oro | Un orgoglio Allisson? Chiedete a chi fa mercato

Da ilmattino.it 2 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Antonio Conte torna a vincere un premio importante. Questa volta si aggiudica la Panchina d’oro, la quinta della sua carriera, dopo aver già conquistato tre volte con la Juventus e una con l’Inter. Il tecnico napoletano si dice felice e orgoglioso, ma evita di commentare le scelte di mercato fatte da Alisson. La premiazione conferma ancora una volta la sua capacità di guidare le squadre con successo.

Antonio Conte vince la sua quinta panchina d'oro dopo quelle conquistate da mister della Juventus (tre) e una con l'Inter. Infortunio Napoli, Di Lorenzo a Villa Stuart: confermato il trauma distorsivo Era il grande favorito di questa edizione dopo la grande stagione alla guida del Napoli con lo Scudetto e la Supercoppa. Con 20 voti Conte viene premiato come miglior allenatore della passata stagione. A Genova la speranza è Rrahmani: pronto a tornare tra i titolari azzurri «Un orgoglio ricevere questo riconoscimento da parte di chi fa questo lavoro ogni giorno. Condivido il premio con il mio club. 🔗 Leggi su Ilmattino.it

napoli antonio conte vince la panchina d oro un orgoglio allisson chiedete a chi fa mercato

© Ilmattino.it - Napoli, Antonio Conte vince la Panchina d'oro: «Un orgoglio. Allisson? Chiedete a chi fa mercato»

Approfondimenti su Napoli Conte

Napoli, Antonio Conte vince la Panchina d'oro: è il miglior allenatore della Serie A. «Un orgoglio»

Antonio Conte si aggiudica la Panchina d'oro per la quinta volta, diventando il miglior allenatore della Serie A.

Panchina d'oro, la quinta volta di Conte: vince davanti a Gasp e Fabregas. Premio speciale a Maresca

Questa sera a Firenze Antonio Conte torna a sollevare il trofeo della Panchina d’oro, la quinta volta in carriera.

Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento.

Ultime notizie su Napoli Conte

Argomenti discussi: In Champions League Antonio Conte proprio non ce la fa; Napoli-Chelsea finisce male per Conte: è fuori dalla Champions! Tutte le dichiarazioni; La Juve travolge il Napoli (3 a 0) e Spalletti vince la sfida con Conte, pareggio tra Roma e Milan, Inter capolista con 5 punti di vantaggio; Champions League, i precedenti di Antonio Conte: non è mai andato oltre i quarti.

napoli antonio conte vinceNapoli, Antonio Conte vince la Panchina d'oro: è il miglior allenatore della Serie A. «Un orgoglio»Antonio Conte vince la sua quinta panchina d'oro dopo quelle conquistate da mister della Juventus (tre) e una con l'Inter. Infortunio Napoli, ... msn.com

napoli antonio conte vinceConte vince la Panchina d'oro per lo scudetto con il NapoliFIRENZE - Antonio Conte vince la Panchina d'oro per la Serie A stagione 2024-25, riconoscimento giunto alla 34ª edizione che viene assegnato ogni anno dagli allenatori ai propri colleghi in concomitan ... corrieredellosport.it

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.