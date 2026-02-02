Antonio Conte torna a vincere un premio importante. Questa volta si aggiudica la Panchina d’oro, la quinta della sua carriera, dopo aver già conquistato tre volte con la Juventus e una con l’Inter. Il tecnico napoletano si dice felice e orgoglioso, ma evita di commentare le scelte di mercato fatte da Alisson. La premiazione conferma ancora una volta la sua capacità di guidare le squadre con successo.

Antonio Conte vince la sua quinta panchina d'oro dopo quelle conquistate da mister della Juventus (tre) e una con l'Inter. Infortunio Napoli, Di Lorenzo a Villa Stuart: confermato il trauma distorsivo Era il grande favorito di questa edizione dopo la grande stagione alla guida del Napoli con lo Scudetto e la Supercoppa. Con 20 voti Conte viene premiato come miglior allenatore della passata stagione. A Genova la speranza è Rrahmani: pronto a tornare tra i titolari azzurri «Un orgoglio ricevere questo riconoscimento da parte di chi fa questo lavoro ogni giorno. Condivido il premio con il mio club.

Napoli, Antonio Conte vince la Panchina d'oro: «Un orgoglio. Allisson? Chiedete a chi fa mercato»

Antonio Conte: "Siamo tutti d'accordo sul fatto che si giochino tante partite, ma nessuno fa niente…"

Auriemma tra elogi e accuse: "Così si è arrivati a 34 infortuni" "Io sostengo da due anni che Antonio Conte, per quanto riguarda l'allenatore in campo per vincere le partite, non ce n'è uno più bravo. È straordinario nel motivare e nel trovare soluzioni. Però ci so