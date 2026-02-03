Bergamo rapporti con l’alunna quindicenne | ai domiciliari prof delle superiori

Un insegnante delle superiori di Bergamo è stato messo agli arresti domiciliari dopo aver avuto rapporti con una studentessa quindicenne. La scuola è sotto shock, e le forze dell’ordine stanno indagando sull’accaduto. La ragazza, che frequenta una delle superiori della città, si trova ora in una situazione difficile. La comunità aspetta risposte e si chiede come sia potuto succedere.

Bergamo – Una vicenda delicata, dove ci sono vittime fragili, in questo caso una studentessa quindicenne. La complessa attività di indagine della Squadra mobile della Questura di Bergamo ha consentito di accertare il compimento di atti sessuali da parte di un professore di scuola superiore nei confronti di una sua alunna. Il docente - che è stato sospeso dalla scuola dopo quanto emerso nei suoi confronti - si trova ai domiciliari (dopo la richiesta del gip), e il 13 febbraio sarà davanti al giudice delle udienze preliminari. Fatti che richiedono la massima discrezione, da maneggiare con cautela, dove si profila anche una situazione di vulnerabilità.

