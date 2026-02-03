Bergamo prof fa sesso con una studentessa di 15 anni | Ho ceduto alle provocazioni

Un insegnante di Bergamo è stato arrestato dopo aver avuto un rapporto con una studentessa di 15 anni. La ragazza, che vive in un ambiente familiare complicato, è stata coinvolta in un episodio che ha scosso la scuola e le persone che la conoscono. Il professore, ora ai domiciliari, ha ammesso di aver ceduto alle provocazioni, ma le accuse restano gravi. La vicenda sta facendo discutere l’intera comunità.

Lui ha 56 anni, lei 15. Lui è un professore, lei una delle sue studentesse. C'è un legame di fiducia tra i due ma non solo: c'è anche del sesso. Che però è un reato perché la ragazza ha meno di 15 anni. Scattano gli arresti domiciliari e poi il pm chiede il rinvio a giudizio. Intanto il docente è stato sospeso dalla scuola, a Bergamo. A inchiodarlo ci sarebbero le chat di WhatsApp tra le amiche e le cimici che la polizia ha piazzato a casa sua., La vicenda emerge nel marzo del 2025. La ragazzina dopo i fatti si è confidata su WhatsApp con le amiche. Le amiche si sono poi confidate tra loro ma anche con alcuni genitori. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

