Bentivoglio avvistati due lupi vicino a un parcheggio | intervengono i carabinieri

La paura si diffonde a Bentivoglio, vicino Bologna, dopo che due lupi sono stati visti vicino a un parcheggio. I residenti sono preoccupati e hanno chiamato i carabinieri, che sono intervenuti sul posto. Per ora, non ci sono stati attacchi, ma la presenza degli animali ha creato scompiglio tra le persone che frequentano l’area.

Segnalazione di un cittadino al 112 nella notte del 2 febbraio: sopralluogo dei militari nei pressi del Canale Emiliano Romagnolo, ma gli animali si erano già allontanati Paura nella notte a Bentivoglio, in provincia di Bologna, dove due lupi sono stati avvistati nei pressi di un parcheggio a poche centinaia di metri dal Canale Emiliano Romagnolo. L’episodio è avvenuto intorno alle ore 23 di lunedì 2 febbraio, quando un residente, mentre si stava recando a riprendere la propria auto, si è trovato davanti a due esemplari di lupo. L’automobilista ha mantenuto la calma, limitandosi a osservare gli animali senza interferire, per poi segnalare immediatamente l’avvistamento al numero unico di emergenza europeo 112.🔗 Leggi su Bolognatoday.it

Approfondimenti su Bentivoglio Lupi

Nella frazione di Sant’Ermete a Santarcangelo, un branco di lupi è stato avvistato durante un blitz notturno, vicino a un ristorante.

La presenza di lupi vicino a Modigliana ha suscitato preoccupazione tra cittadini e amministratori.

Ultime notizie su Bentivoglio Lupi

