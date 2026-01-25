Lupi avvistati vicino a un ristorante blitz notturno del branco | cresce la paura

Nella frazione di Sant’Ermete a Santarcangelo, un branco di lupi è stato avvistato durante un blitz notturno, vicino a un ristorante. L’episodio, avvenuto intorno a mezzanotte, ha destato preoccupazione tra i residenti e le autorità locali. Questo nuovo avvistamento riaccende il dibattito sulla presenza dei predatori nella zona e sulla gestione della convivenza tra uomo e fauna selvatica.

Santarcangelo (Rimini), 25 gennaio 2026 – L'allarme lupi torna a farsi sentire in Valmarecchia. L'ultimo episodio, venerdì intorno a mezzanotte, nella frazione di Sant'Ermete di Santarcangelo, a pochi metri dal ristorante Il Vecchio Campanile. Un avvistamento ripreso da alcune telecamere di videosorveglianza privata, che ha riacceso la preoccupazione tra i residenti, in una zona già colpita in passato da queste incursioni. Nel campo di ulivi sono apparsi sei esemplari, che si aggiravano nei pressi delle abitazioni in cerca di cibo, vista la presenza di capanni e animali. Primo passo verso l'abbattimento dei lupi: non è più una specie super protetta L'allarme lanciato da due cani da guardia.

