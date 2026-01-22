Il Teatro Diana ospita la presentazione del volume La chiave dei sentimenti
Sabato 31 gennaio 2026 alle ore 11:30, il foyer del Teatro Diana di Napoli ospiterà la presentazione del volume “La chiave dei sentimenti”, a cura di Valentina de Giovanni. Il libro analizza il linguaggio emotivo e la complessità dei sentimenti attraverso contributi plurali, offrendo uno sguardo approfondito sulle sfumature delle emozioni umane. L’evento rappresenta un’occasione per esplorare temi legati all’affettività e alla comunicazione.
Sabato 31 gennaio 2026, alle ore 11:30, il foyer del Teatro Diana di Napoli ospiterà la presentazione del volume "La chiave dei sentimenti", a cura di Valentina de Giovanni, un'opera corale che indaga il linguaggio emotivo e la complessità dei sentimenti attraverso contributi plurali e.
