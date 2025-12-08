Cresce la forbice tra affitti e redditi | su le domande di case popolari

Legnano (Milano) – Anche a Legnano, come in tutte le aree metropolitane italiane, cresce la forbice tra costi abitativi e redditi. Così la casa diventa un problema sempre più complesso per chi non possiede i requisiti per richiedere un’abitazione popolare e, allo stesso tempo, non è in grado di affittare un alloggio ai prezzi di mercato, finendo in quella fascia grigia per cui è carente la disponibilità di alloggi. È emerso nel convegno organizzato a Legnano allo Spazio 27B con il titolo “Oltre l’housing sociale: percorsi (im)possibili?“ organizzato dall’Amministrazione comunale e da Fondazione San Carlo. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

