bce conferma tassi stabili attenzione ai movimenti valutari e alla crescita economica in europa

La Banca Centrale Europea ha deciso di mantenere i tassi di interesse invariati, confermando la stabilità della politica monetaria. La riunione del 5 febbraio 2026 ha focalizzato l’attenzione sui possibili movimenti valutari e sulla crescita economica nell’area euro. I responsabili della BCE hanno ribadito cautela, senza apportare modifiche alle tariffe, mentre monitorano da vicino l’andamento dei mercati e l’evoluzione dell’economia europea.
La Banca Centrale Europea ha confermato, nella riunione del 5 febbraio 2026, l’inesistenza di variazioni nei tassi di interesse, mantenendo inalterato il quadro della politica monetaria. Il presidente Christine Lagarde ha ribadito che la decisione è coerente con la strategia già annunciata nei mesi precedenti, in un contesto di inflazione ancora sopra il target del 2% ma in fase di rallentamento graduale, e di crescita economica europea che, sebbene ancora incerta, si mantiene in linea con le stime previste a dicembre. L’annuncio, atteso da mercati e analisti, non ha sorpreso nessuno: il mercato si aspettava un’ulteriore pausa, ma l’attenzione si è subito spostata su un aspetto non previsto dalle aspettative generali: il comportamento delle valute, in particolare l’euro, che ha registrato un rafforzamento significativo rispetto al dollaro statunitense e a un ampio paniere di valute. 🔗 Leggi su Ameve.eu
