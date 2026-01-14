Europa nel 2026 crescita stabile all’1,4% Tassi BCE costanti per tutto l’anno

Per il 2026, le previsioni indicano una crescita stabile dell’1,4% in Europa, con tassi BCE invariati durante tutto l’anno. Secondo Martin Wolburg di Generali Investments, si aspetta un rafforzamento dell’attività economica e una possibile riduzione del divario tra sentiment e dati concreti, anche se permane il rischio di una ripresa più lenta del previsto.

In Europa continuiamo ad aspettarci un rafforzamento dell’attività economica e confermiamo le nostre previsioni di crescita per il 2026 pari all’1,4% 1,3%: lo sottolinea Martin Wolburg, senior economist di Generali Investments s piegando che ci si aspetta che la discrepanza tra il sentiment e i dati concreti si riduca, ma” vediamo il rischio di una ripresa ritardata”. Wolburg osserva anche che “è probabile che la BCE lasci invariati i tassi n ella riunione di dicembre mentre continuiamo ad aspettarci tassi costanti per tutto il 2026?. Europa, nel 2026 crescita stabile all’1,4%. Dopo una crescita sorprendentemente forte nel terzo trimestre (pari allo 0,2% tt), gli indicatori di fiducia chiave come il PMI composito e l’ESI – spiega l’esperto – suggeriscono una crescita sostanzialmente invariata verso la fine dell’anno. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

