Europa nel 2026 crescita stabile all’1,4% Tassi BCE costanti per tutto l’anno
Per il 2026, le previsioni indicano una crescita stabile dell’1,4% in Europa, con tassi BCE invariati durante tutto l’anno. Secondo Martin Wolburg di Generali Investments, si aspetta un rafforzamento dell’attività economica e una possibile riduzione del divario tra sentiment e dati concreti, anche se permane il rischio di una ripresa più lenta del previsto.
In Europa continuiamo ad aspettarci un rafforzamento dell’attività economica e confermiamo le nostre previsioni di crescita per il 2026 pari all’1,4% 1,3%: lo sottolinea Martin Wolburg, senior economist di Generali Investments s piegando che ci si aspetta che la discrepanza tra il sentiment e i dati concreti si riduca, ma” vediamo il rischio di una ripresa ritardata”. Wolburg osserva anche che “è probabile che la BCE lasci invariati i tassi n ella riunione di dicembre mentre continuiamo ad aspettarci tassi costanti per tutto il 2026?. Europa, nel 2026 crescita stabile all’1,4%. Dopo una crescita sorprendentemente forte nel terzo trimestre (pari allo 0,2% tt), gli indicatori di fiducia chiave come il PMI composito e l’ESI – spiega l’esperto – suggeriscono una crescita sostanzialmente invariata verso la fine dell’anno. 🔗 Leggi su Quifinanza.it
Leggi anche: La Bce lascia tassi invariati al 2% e alza la stima di crescita per l'area euro a 1,4% nel 2025
Leggi anche: La Bce lascia i tassi fermi: “Crescita? Non mi lamenterei”
Lavoro, ecco come cambieranno stipendi e professioni nel corso del 2026; BCE, l’inflazione scende al 2% e rafforza l’approccio attendista; Bce: inflazione stabile, ma i consumatori europei perdono fiducia; Outlook macroeconomico per l’area euro: Rumore geopolitico, stabilità macroeconomica?.
Europa, nel 2026 crescita stabile all’1,4%. Tassi BCE costanti per tutto l’anno - In Europa continuiamo ad aspettarci un rafforzamento dell’attività economica e confermiamo le nostre previsioni di crescita per il 2026 pari all’1,4% / 1,3%: lo sottolinea Martin Wolburg, senior econo ... quifinanza.it
Europa, crescita e tassi: focus sul 2026 - In Europa continuiamo ad aspettarci un rafforzamento dell’attività economica e confermiamo le nostre previsioni di crescita per il 2026 pari all’1,4% / 1,3%: lo sottolinea Martin Wolburg ... teleborsa.it
Mercati, 2026 tra resilienza e instabilità: Europa al top, la view di Allianz GI - 2020 è stato l’era dei rendimenti facili su ogni asset class, il mondo post- msn.com
I numeri di Jean Butez, tra i portieri più solidi d’Europa. Clean sheet, leadership e crescita costante L'articolo completo https://comofootball.com/viaggio-tra-i-numeri-di-jean-butez/ facebook
Mercosur. @vonderleyen : Accordo storico, segnale forte Europa per crescita, posti di lavoro. Creiamo mercato comune di 700 milioni di persone agricultura.it/2026/01/09/mer… via @AgriculturaIT x.com
È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.