Nel campionato di Basket Serie DR3, Olginate mette a segno un’altra vittoria e rafforza la sua posizione in classifica. La squadra si impone anche questa volta, dimostrando di essere la favorita del torneo. Aurora, invece, sfrutta la sua esperienza, riuscendo a ottenere un risultato importante. La seconda giornata si conclude con Olginate ancora in testa e Aurora che si conferma squadra da tenere d’occhio.

Nel corso della seconda giornata di Basket Serie DR3, l’Olginate ha continuato a mostrarsi dominante, confermando il suo status di forza principale nella classifica. La squadra, ormai consolidata nel ruolo di favorita, ha ottenuto una nuova vittoria che rafforza ulteriormente la sua posizione in classifica. Nella gara disputata a Lecco, l’Olginate ha sapientemente gestito la partita, dimostrando coerenza e capacità di adattamento alle situazioni di gioco. Il successo è stato ottenuto grazie a un’ottima prestazione difensiva e a un attacco bilanciato, con contributi significativi di vari giocatori. 🔗 Leggi su Ameve.eu

Basket Serie DR3: Olginate continua a vincere, Aurora beneficia dell'esperienza

