Basket Serie C L’Abc Castelfiorentino torna a vincere in trasferta nello scontro diretto al PalaBetti

L’Abc Castelfiorentino ottiene una vittoria in trasferta contro Agliiana, con il punteggio di 98-88. La partita ha visto una buona prestazione della squadra, che ha saputo mantenere il vantaggio fino alla fine, consolidando la propria posizione in classifica. Una vittoria importante per il team in un confronto diretto, che testimonia l’impegno e la crescita durante la stagione.

ABC CASTELFIORENTINO 98 AGLIANA 88 ABC SOLETTIFICIO MANETTI: Ciulli n.e., Lazzeri, Ticciati, Corbinelli 23, Talluri, Berni 14, Torrigiani 25, Carzoli n.e., Landi 7, Cantini n.e., Mancini 13, Pedicone 16. All.: Calvani. ENDIASFALTI AGLIANA: Giannini 18, Mucci 5, Zaccariello 4, Rossi 17, Manetti 7, Baroncelli n.e., Lucchesi 15, Benvenuti 1, Bonistalli 7, Ratto n.e., Nesi 3, Bacci 11. All.: Gambassi. Arbitri: Barbanti e Gigoni di Livorno. Parziali: 21-17; 36-48; 63-64; 82-82. CASTELFIORENTINO – La prima senza coach Paludi, sostituito da Calvani dopo le dimissioni di settimana scorsa, è un autentico sali-scendi di emozioni per l' Abc Castelfiorentino.

