È tornata alla vittoria la San Giobbe dopo tre battute d’arresto di fila. I Bulls hanno vinto una partita dominata nel primo tempo e poi tornata in bilico nella parte conclusiva. Ma vincere era l’unica cosa che contava per un Chiusi finalmente sbloccato con due punti preziosi per la classifica. "Tutta la squadra è stata encomiabile – ha detto coach Nicolas Zanco (foto) –. È stata una vittoria della squadra, devo dedicarla a ogni singolo ragazzo perché è stato fatto qualcosa di straordinario. Devo dedicarla allo staff perché crederci e continuare a lavorare in queste condizioni non è facile. E la dedico ancora di più alla società per averci aiutato prendendo Minoli che ha dimostrato le sue qualità, anche da leader e da giocatore importante. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Basket serie B nazionale. San Giobbe Chiusi, la gioia di coach Zanco: "Dedico la questa vittoria a tutta la società»