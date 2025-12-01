È stata una vittoria importante quella riportata sabato sera a Chiusi dall’Umana San Giobbe (nella foto Lorenzetti al tiro) su Loreto Pesaro: 62-58 il punteggio finale per i Bulls. La partita è stata vinta all’ultimo, dopo un brivido finale. Nonostante un inizio molto negativo, la squadra si è ripresa all’inizio del secondo quarto, raggiungendo un vantaggio di 15 punti. Un blackout negli ultimi minuti è stato risolto dalla penetrazione di Raffaelli, ottenendo così due punti di capitale importanza per il morale e per la classifica. Ciò nonostante, il primo pensiero di coach Nicolas Zanco è stato quello di dedicare la vittoria all’allenatore e amico Giovanni Bassi, che sta attraversando un periodo difficile e ha accettato una sfida importante sulla panchina di Roseto in A2. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Basket Serie B Nazionale. San Giobbe Chiusi, successo pesante con Loreto Pesaro. Zanco: "Punti fondamentali per uscire dal periodo buio»