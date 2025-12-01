Basket Serie B Nazionale San Giobbe Chiusi successo pesante con Loreto Pesaro Zanco | Punti fondamentali per uscire dal periodo buio
È stata una vittoria importante quella riportata sabato sera a Chiusi dall’Umana San Giobbe (nella foto Lorenzetti al tiro) su Loreto Pesaro: 62-58 il punteggio finale per i Bulls. La partita è stata vinta all’ultimo, dopo un brivido finale. Nonostante un inizio molto negativo, la squadra si è ripresa all’inizio del secondo quarto, raggiungendo un vantaggio di 15 punti. Un blackout negli ultimi minuti è stato risolto dalla penetrazione di Raffaelli, ottenendo così due punti di capitale importanza per il morale e per la classifica. Ciò nonostante, il primo pensiero di coach Nicolas Zanco è stato quello di dedicare la vittoria all’allenatore e amico Giovanni Bassi, che sta attraversando un periodo difficile e ha accettato una sfida importante sulla panchina di Roseto in A2. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
Altri contenuti sullo stesso argomento
Sport - Basket, Serie B Naz.le: i risultati della 14^ giornata delle squadre della provincia di Pistoia (girone A e B). - facebook.com Vai su Facebook
BASKET SERIE A" FEMMINILE - @AsVicenza torna in campo sabato sera a Ragusa nella prima di gara di un filotto di 5 partite in due settimane! Vai su X
Serie B - Al PalaCarrara l'overtime premia il Dany Quarrata - Il Consorzio Leonardo Servizi e Lavori Quarrata ci ha preso gusto ormai: tre overtime disputati, tre overtime vinti in questa stagione. Segnala pianetabasket.com
Serie B Nazionale Old Wild West 2025/26 – I risultati della 14^ giornata - SERIE B NAZIONALE OLD WILD WEST GIRONE A 2025/26 - Secondo basketinside.com
Serie B - Dany Basket Quarrata, al PalaCarrara arriva l'Adamant Ferrara - Il Consorzio Leonardo e Servizi Lavori Quarrata va a caccia del secondo successo consecutivo nel girone B di Serie B Nazionale. Segnala pianetabasket.com