Basket Serie B Nazionale San Giobbe Chiusi successo pesante con Loreto Pesaro Zanco | Punti fondamentali per uscire dal periodo buio

Sport.quotidiano.net | 1 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

È stata una vittoria importante quella riportata sabato sera a Chiusi dall’Umana San Giobbe (nella foto Lorenzetti al tiro) su Loreto Pesaro: 62-58 il punteggio finale per i Bulls. La partita è stata vinta all’ultimo, dopo un brivido finale. Nonostante un inizio molto negativo, la squadra si è ripresa all’inizio del secondo quarto, raggiungendo un vantaggio di 15 punti. Un blackout negli ultimi minuti è stato risolto dalla penetrazione di Raffaelli, ottenendo così due punti di capitale importanza per il morale e per la classifica. Ciò nonostante, il primo pensiero di coach Nicolas Zanco è stato quello di dedicare la vittoria all’allenatore e amico Giovanni Bassi, che sta attraversando un periodo difficile e ha accettato una sfida importante sulla panchina di Roseto in A2. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

basket serie b nazionale san giobbe chiusi successo pesante con loreto pesaro zanco punti fondamentali per uscire dal periodo buio

© Sport.quotidiano.net - Basket Serie B Nazionale. San Giobbe Chiusi, successo pesante con Loreto Pesaro. Zanco: "Punti fondamentali per uscire dal periodo buio»

Altri contenuti sullo stesso argomento

basket serie b nazionaleSerie B - Al PalaCarrara l'overtime premia il Dany Quarrata - Il Consorzio Leonardo Servizi e Lavori Quarrata ci ha preso gusto ormai: tre overtime disputati, tre overtime vinti in questa stagione. Segnala pianetabasket.com

basket serie b nazionaleSerie B Nazionale Old Wild West 2025/26 – I risultati della 14^ giornata - SERIE B NAZIONALE OLD WILD WEST GIRONE A 2025/26 - Secondo basketinside.com

Serie B - Dany Basket Quarrata, al PalaCarrara arriva l'Adamant Ferrara - Il Consorzio Leonardo e Servizi Lavori Quarrata va a caccia del secondo successo consecutivo nel girone B di Serie B Nazionale. Segnala pianetabasket.com

Cerca Video su questo argomento: Basket Serie B Nazionale