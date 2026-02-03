Basket i risultati delle giovanili della Pallacanestro Forlì | Under 17 corsara Under 13 al comando

Questa settimana le giovanili della Pallacanestro Forlì hanno ottenuto risultati importanti. L'Under 17 ha vinto in trasferta, mentre l'Under 13 guida la classifica. La stagione prosegue con intensità e tante sfide da non perdere.

Prosegue a ritmo serrato la stagione delle giovanili della Pallacanestro Forlì 2.015, tra risultati incoraggianti, classifiche cortissime e appuntamenti di grande prestigio all’orizzonte. L’attenzione è già rivolta all’imminente seconda fase dell’Under 15 Eccellenza, che scatterà giovedì alle ore.🔗 Leggi su Forlitoday.it Approfondimenti su Pallacanestro Forlì Anche la Pallacanestro Forlì scende in campo al fianco della Rete Magica Basket giovanile, ripartenza perfetta per la Pallacanestro Forlì: tutte vittorie dopo la pausa natalizia La Pallacanestro Forlì riprende il 2026 con un segnale positivo, registrando tutte vittorie nelle formazioni giovanili dopo la pausa natalizia. Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento. Ultime notizie su Pallacanestro Forlì Argomenti discussi: Olimpia Milano e Virtus Bologna in Eurolega: calendario, partite e risultati; Tortona domina a rimbalzo e piega Napoli, Trieste batte Sassari con un super Ramsey; Basket, i risultati della notte NBA (26 gennaio): perde ancora Oklahoma, incredibile sconfitta anche per gli Spurs; Milano, è un derby infernale! Varese rimonta dal -12 e vince al Lido 84-74. Basket, i risultati delle giovanili della Pallacanestro Forlì: Under 17 corsara, Under 13 al comandoL’attenzione è già rivolta all’imminente seconda fase dell’Under 15 Eccellenza, che scatterà giovedì alle ore 18.20 al Villa Romiti con uno scontro subito ad alta quota contro la Virtus Bologna ... forlitoday.it BASKET / Tutti i risultati settimanali delle giovanili saviglianesiI risultati delle Giovanili del basket saviglianese: Savigliano: Ambrosino S., Marcellino, Mellano, Rossi, Robutti, Rivarossa, Rivoira, Calvi, Ambrosino A., Pintavalle, Sogno, Otella. All .: Eandi ... targatocn.it della #Giornata25 della #SerieA2OldWildWest entro le ore 14 di martedì 3/02 1 Leader di Pallacanestro Forlì 2.015 - facebook.com facebook

