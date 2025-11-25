Anche la Pallacanestro Forlì scende in campo al fianco della Rete Magica

La Pallacanestro 2.015 Forlì scende in campo a supporto de “la Rete Magica, Amici per l’Alzheimer, il Parkinson e malattie cerebrali degenerative”. In occasione di Unieuro Forlì – VL Pesaro, di fianco al corner merchandising sarà allestito l’info point “La ReteMagica” dove sarà possibile. 🔗 Leggi su Forlitoday.it

